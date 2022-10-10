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Скончался известный писатель, публицист, поэт Амантай Ахетов

Амантай Ахетов Фото: mail.kz
В Алматы в возрасте 75 лет ушел из жизни член Союза писателей СССР и Казахстана, лауреат премии Союза журналистов РК Амантай Ахетов, сообщает Zakon.kz.

Амантай Ахетов внес большой вклад в развитие современной отечественной литературы. Трудовую деятельность начал в 1965 году в редакции Кокшетауской областной газеты. Затем был редактором различных изданий, писал стихи и рассказы, публиковался в республиканских газетах и журнале "Простор".

В разные годы работал на ответственных должностях Гостелерадио и Госкомиздата Казахской ССР, был редактором республиканской газеты "Азия даусы", начальником управления Министерства печати РК, МКИОС РК, главным редактором общественно-политических газет "Республика-2000", "Правда Казахстана". Также был старшим экспертом института литературы и искусства имени М. Ауэзова.

Плодотворно работал Амантай Койшибаевич в области художественного перевода. Из-под его пера вышли на русском языке книги около двадцати известных казахских писателей и поэтов. Особую известность среди общественности принесла Амантаю Ахетову его активная публицистическая деятельность.

Сотни его статей в республиканских периодических изданиях и сборниках поднимали самые актуальные животрепещущие вопросы и насущные проблемы жизни народа и становления независимой государственности, межнационального и духовного согласия. Большая часть публицистики вошла в сборник "Жажда Свободы".

В 2004 году в престижной серии "Библиотека Отрара" вышел его роман "Три Георгия", а в 2007 году в той же серии избранное поэзии "Древо жизни".

Большой интерес у читателей вызвала публицистическая книга "Романтический сказ о Казахстане "Святое притяжение Отчизны", вышедшая в 2012 году по программе социально важных видов литературы.

Произведения Амантая Ахетова вошли во все три тома изданных в Москве издательством «Художественная литература» произведений современных казахских писателей (поэзия, проза и детская литература).

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