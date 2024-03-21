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Скончался известный казахстанский писатель Медеу Сарсеке

Скончался известный казахстанский писатель Медеу Сарсеке, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 09:30 Фото: semeylib.kz
В возрасте 88 лет ушел из жизни известный казахстанский писатель Медеу Сарсеке. Об этом стало известно сегодня, 21 марта 2024 года, из телеграммы соболезнования главы государства Касым-Жомарта Токаева, которую он направил родным и близким драматурга, сообщает Zakon.kz.

Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя, драматурга и общественного деятеля Медеу Сарсеке.

"Благодаря своему писательскому таланту Медеу Сапарулы пользовался заслуженным признанием широкой читательской аудитории. Будучи основоположником жанра фантастики в казахской литературе, он смог воплотить возможности научного познания с помощью художественного слова. Светлый образ Медеу Сапаулы, оставившего богатое духовное и литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.

Медеу Сарсеке родился 2 января 1936 года в селе Кайнар Абайского района Семипалатинской области (ныне Абайская область). В 1953 году, окончив среднюю школу с золотой медалью, поступил в Казахский горно-металлургический институт (ныне Технический университет).

В годы студенчества увлекся литературой, писал в жанре научной фантастики, писал зарисовки, рассказы, очерки для молодежных газет и журналов. После окончания института в 1958-1959 годах был сотрудником газеты "Лениншил жас". В 1959-1963 годах трудился на Семипалатинском цементном заводе. Здесь он прошел суровую школу от сменного мастера до начальника рационализаторского бюро.

В 1963-1965 годах был собственным корреспондентом газеты "Социалистик Казахстан" по Восточно-Казахстанской области. В мае 1965 года в Семипалатинске открылось межобластное отделение Союза писателей Казахстана. Медеу Сарсеке пригласили возглавить это отделение.

Муратхан Бейсенбаев, Жакия Чайжунусов, академики К. Сатпаев, А. Машанов, Бекетов – это имена известны всем, но Медеу Сарсеке впервые назвал эти имена в своих произведениях. Книга "Без прикрас" – воспоминание-эссе о писателе, академике Габите Мусрепове. Большой популярностью у читателей пользовался его роман "Взрыв". Пьеса по его произведению ставилась на сцене республиканского драматического театра.

Медеу Сарсеке перевел на казахский язык известный роман Александра Беляева "Человек-амфибия".

Более 40 лет известный писатель посвятил изучению личности ученого-геолога Каныша Сатпаева, тому подтверждением является выход книги "Сатпаев" в 2003 году в серии "ЖЗЛ".

Звания Медеу Сарсеке: академик Международной информационной академии, почетный профессор Государственного технического университета, почетный гражданин Баянаульского района. 2 февраля 1996 года Медеу Сарсеке получил звание "Почетный гражданин г. Семипалатинска".

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