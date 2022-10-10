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МИД Казахстана подтвердил участие Владимира Путина в саммитах в Астане

Путин Астана визит саммит Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин прилетит в столицу Казахстана для участия в саммитах. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, президент России примет участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, саммите Содружества независимых государств и в саммите "Центральная Азия – Россия".

Подтверждение есть. Во всех мероприятиях Владимир Путин будет участвовать.Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

12-13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В нем примут участие 11 президентов, в том числе: Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана. Кроме того, вице-президент Вьетнама, заместитель председателя Китая и пять министров. Президент Беларуси, являющейся государством-наблюдателем СВМДА, также примет участие в саммите.

14 октября пройдет заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). В этот же день состоится саммит "Центральная Азия – Россия".

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