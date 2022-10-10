МИД Казахстана подтвердил участие Владимира Путина в саммитах в Астане
По его словам, президент России примет участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, саммите Содружества независимых государств и в саммите "Центральная Азия – Россия".
Подтверждение есть. Во всех мероприятиях Владимир Путин будет участвовать.Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров
12-13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
В нем примут участие 11 президентов, в том числе: Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана. Кроме того, вице-президент Вьетнама, заместитель председателя Китая и пять министров. Президент Беларуси, являющейся государством-наблюдателем СВМДА, также примет участие в саммите.
14 октября пройдет заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). В этот же день состоится саммит "Центральная Азия – Россия".