Песков допустил возможность встречи Путина и Эрдогана в Астане

Президенты России Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут обсудить в Астане возможность проведения переговоров РФ и Запада. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает Zakon.kz.

Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможности переговоров России с США, Францией, Германией и Великобританией может быть обсужден с президентом Турции в столице Казахстана.

Ранее стало известно, что Турция намерена организовать переговоры между Россией и Западом.

30 сентября Владимир Путин призвал Украину к переговорам. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что переговоры с действующим президентом России невозможны.

МИД Казахстана подтвердил участие Владимира Путина в саммитах в Астане. Президент России примет участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, саммите Содружества Независимых Государств и в саммите "Центральная Азия – Россия".

12-13 октября в Астане пройдет VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

14 октября состоится заседание Совета глав государств СНГ, на котором лидеры государств обсудят широкий спектр вопросов, затрагивающих все направления интеграции на пространстве Содружества. В этот же день состоится саммит "Центральная Азия – Россия".