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Казахстанца обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов по Европе

Европа мигранты перевозка казахстанец Фото: pixabay
Гражданина Казахстана арестовали в Венгрии по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал Смадияров, мужчина только 1,5 месяца назад получил шенгенскую визу в Казахстане.

Сейчас он находится под стражей в Венгрии. Полиция обвиняет его в перевозке нелегальных мигрантов по маршруту Сербия – Венгрия – Чехия. Он изначально знал, на какую работу едет. Это очень серьезная статья и серьезное обвинение. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

Он добавил, что казахстанцу нашли адвоката, родственники в курсе всех событий.

Ранее официальный представитель казахстанского МИДа рассказал подробности задержания казахстанки в Турции, которая полетела туда на операцию по пересадке органов.

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МИД РК Смадияров Айбек Венгрия Казахстан
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