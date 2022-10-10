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В Уральске прошел песенный фестиваль "Атамекен"

фестиваль Уральск Фото: пресс-служба акимата Уральска
В Уральске прошел ХІІ международный фестиваль исполнителей песен народного артиста РК, лауреата Государственной премии Ескендира Хасангалиева "Атамекен".

В мероприятии приняли участие более 25 талантливых артистов из Казахстана, России, Китая, Узбекистана. Музыкальный фестиваль проводился при поддержке Западно-Казахстанского областного акимата, областного управления культуры, развития языков и архивного дела, областного Центра народного творчества. Песенный конкурс зародился в 2000 году, а с 2006 года приобрел статус международного и с той поры проводится раз в два года.

Главная цель фестиваля: популяризация и пропаганда песен Е. Хасангалиева; расширение межнациональных культурных связей; активизация сотрудничества с зарубежными партнерами; выявление новых имен и оказание помощи и поддержки молодым талантливым исполнителям.

фестиваль

Фото: пресс-служба акимата Уральска

В составе жюри фестиваля: сын Ескендира Хасангалиева, певец-композитор Биржан Хасангалиев, а также мастера культуры и искусства ЗКО, солисты областной филармонии имени Г.Курмангалиева Марат Сарбупеев и Жаскелен Гайсагалиев, а также лауреаты ІҮ Международного конкурса "Атамекен", актер и певец Асхат Урпеков и певец-композитор Танат Жексенбаев. Участники конкурса представляли на суд жюри две песни Е.Хасангалиева.

Лучшие исполнители были отмечены специальными дипломами, статуэтками, денежными вознаграждениями.

Дипломантами конкурса с денежным сертификатом на сумму 150 000 тенге стали Аружан Бисембай из ЗКО, атырауский певец Мержан Кабдолов и Олжас Оспан из Абайской области. Специальный приз от фонда семьи Хасангалиевых – денежный сертификат 100 000 тенге – был вручен Таскын Ажибаю из России и алматинцу Ерику Толенову.

Звания лауреатов и дипломов ІІІ степени с денежным сертификатом 300 000 тенге были удостоены: Айбек Абдыашимулы из Улытауской области и Рустам Хафизов из ЗКО.

фестиваль

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Звания лауреата и диплома ІІ степени с денежным сертификатом 500 000 тенге удостоен певец из Туркестанской области Осербай Бориханов, звания лауреата и диплома І степени с денежным сертификатом 650 000 тенге – Муратбек Хайролда из Астаны.

И главный приз с денежным сертификатом 1 000 000 тенге по праву достался Айнур Назарбековой из Шымкента.

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