Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, генеральный секретарь проинформировал главу государства о состоянии и перспективах развития ОДКБ, а также о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности этой международной организации.

Ранее в Астане Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась встретился с Министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди и секретарем Совета безопасности Казахстана Гизатом Нурдаулетовым.

В ходе состоявшихся встреч в центре внимания были вопросы подготовки к предстоящим заседаниям уставных органов Организации, запланированным в ноябре в Армении.

Стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ с акцентом на обстановку в Центрально-Азиатском регионе.