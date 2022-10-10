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Казахстан ратифицировал поправки в договор ЕАЭС о составе ЕЭК

Ратификация изменений в договор ЕАЭС о составе ЕЭК Фото: primerminister.kz
Глава государства подписал закон "О ратифицикации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии", сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки предусматривают изменение срока трудовых договоров должностных лиц Евразийской экономической комиссии, возможности проведения государством-членом национального отбора кандидатов, желающих поступить на работу в Комиссию, перевода сотрудников с бессрочных на 5-летние контракты, а также переходные положения для действующих сотрудников.

Так, предусмотрено изменение срока трудовых договоров, заключаемых с должностными лицами Комиссии (директора департаментов и их заместители), с 4-летнего на срок, не превышающий срок работы Коллегии Комиссии.

В настоящее время период работы должностных сотрудников Комиссии не привязан к периоду работы очередного состава Коллегии Комиссии, что вызывало сложности в работе ЕЭК.

Вместе с тем назначение новых должностных лиц, а также полноценное вовлечение в ранее проводимую работу занимает определенное время.

Поправки также предусматривают учет Комиссией результатов национального отбора при проведении конкурса на занятие должностей сотрудников.

Национальный отбор позволяет регламентировать набор граждан Казахстана в ЕЭК и, соответственно, на занятие штатной доли РК в ЕЭК. Эта норма направлена на повышение квалификации казахстанской части сотрудников Комиссии.

Также предусмотрен перевод сотрудников ЕЭК с бессрочных трудовых договоров на 5-летние с возможностью их продления по представлению курирующего члена Коллегии с учетом результатов аттестации.

В настоящее время в трудовых договорах сотрудников Комиссии не предусмотрены какие-либо сроки завершения контракта трудовой деятельности.

Предполагается, что данная норма позволит обновлять кадровый состав Комиссии, в том числе усилит представленность Казахстана.

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