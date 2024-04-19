Казахстан ратифицировал поправки в Договор о Евразийском экономичеcком союзе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 апреля подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономичеcком союзе от 29 мая 2014 года", сообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономичеcком союзе от 29 мая 2014 года", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе подписан 25 мая 2023 года в Москве.

Протокол направлен на устранение существующих пробелов в действующем праве Евразийского экономического союза, которые касаются вопросов технического регулирования, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, защиты прав потребителей, нетарифного регулирования и государственных закупок.

Подробнее об этом законе можно прочитать здесь.