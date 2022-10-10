Молодежь Ассамблеи народа Казахстана поддержала экологическую инициативу президента

Активисты Республиканского объединения "Ассамблея жастары" при АНК провели в Алматы экологическую акцию "Нет мусору на природе!", сообщает Zakon.kz.

Представители молодежной организации провели уборку территории озера Сайран и убрали около 300 кг мусора. Акция направлена на поддержку инициативы президента Казахстана, высказанной в ходе поездок в регионы. Касым-Жомарт Токаев отметил, что акция "Нет мусора на природе!" объединит общественные организации, гражданских активистов, студентов и волонтеров.

Фото: РОО "Ассамблея жастары"

В южном мегаполисе данное мероприятие было проведено для того, чтобы сохранить чистоту городских пространств и обратить внимание горожан на вопросы сохранения окружающей среды. Представители молодежи этнокультурных объединений считают, что защита экологии в родном городе является долгом всех горожан.

Наши ребята стали активной частью гражданского общества. Мы понимаем, что сохранение чистоты, благоустройство и развитие нашего общего дома, это в равной степени забота всех казахстанцев. Недавно глава государства озвучил инициативу об экологической акции "Нет мусору на природе!". Активисты "Ассамблея жастары" поддержали предложение нашего президента и начали свою экологическую акцию в Алматы. Мы намерены продолжить ее и в других регионах. Председатель молодежной организации "Ассамблея жастары" Тимур Джумурбаев

У ребят уже есть заметные успехи в вопросах сохранения экологии и развития экологического воспитания. В рамках одного их приоритетных направлений своей деятельности "Таза орта" они организовали высадку деревьев во всех регионах страны. Провели уборку родников, прибрежных территорий, а также памятников культуры и истории.

Фото: РОО "Ассамблея жастары"

- Мы стараемся в силу своих возможностей защищать окружающую нас среду, - говорит лидер молодежи. – Кроме этого, принимаем активное участие во всех других мероприятиях, направленных на поддержку курса главы государства. Так, наша партия "Amanat" единогласно поддержала на своем съезде инициативу о выдвижении Касым-Жомарта Токаева кандидатом на внеочередные президентские выборы.

На наш взгляд, Казахстану очень важно пройти путь нынешних политических реформ и преобразований, которые окажут позитивное влияние, как на механизм государства, так и на все общество. Думаю, все видят, как меняется наша страна, как укрепляются в сознании принципы справедливости, как проходят так необходимые для нашей политической системы реформы, как формируется зрелое общество. В этом заключается суть Нового Казахстана. Председатель молодежной организации "Ассамблея жастары" Тимур Джумурбаев

Сегодня в словах президента красной нитью проходит тема единства и это неудивительно: именно сплоченность и общественное согласие лежат в основе нашей Независимости, в основе нашего казахстанского характера. Единство нашего народа помогает во все времена справиться с любыми вызовами. Сохранить целостность и единство нашей страны – это тоже аманат предков, который завещан нам, молодым, резюмировал лидер молодежи.