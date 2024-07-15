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Акцию "Молодежь за чистый Казахстан!" поддержали в Карагандинской области

Поддержали в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 12:56 Фото: акимат Карагандинской области
В Карагандинской области стартовала экологическая акция "Молодежь за чистый Казахстан!".

Первыми в ней приняли участие экоактивисты Темиртау.

Поддержали в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 12:56

Фото: акимат Карагандинской области

Более 100 волонтеров, бойцов трудового отряда "Жасыл ел", участники команд КВН, спортсмены, а также представители молодежного крыла АНК убрали территорию городского стадиона "Металлург". Своим примером они намерены привлечь внимание к вопросам экологии и улучшить состояние окружающей среды.

Поддержали в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 12:56

Фото: акимат Карагандинской области

"Наша главная задача – вовлечение молодежи в экологические инициативы и активная поддержка масштабной акции. На стадионе ежедневно проходят тренировки, командные игры. Street Workоut площадка вечерами собирает огромное количество поклонников этого вида спорта. И это абсолютно естественно, что мы, спортсмены, сегодня выбрали очистку именно этого места. Призываем жителей следить за чистотой и заниматься спортом". Тренер-преподаватель по вольной борьбе спортклуба "Тау" Максим Самцов
Поддержали в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 12:56

Фото: акимат Карагандинской области

Участники акции обещают расширить географию работ.

Поддержали в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 12:56

Фото: акимат Карагандинской области

"Наше молодежное движение всегда участвует в экоинициативах. Мы видим, как у молодежи формируется стремление к чистоте и охране окружающей среды. И дальше продолжим это правильное и доброе дело! Призываем жителей присоединиться к нам". Исполняющий обязанности директора Молодежного ресурсного центра города Темиртау Руслан Кожекенов
Поддержали в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 12:56

Фото: акимат Карагандинской области

"Молодежь за чистый Казахстан!" – продолжение республиканской экологической акции "Таза Қазақстан", инициированной главой государства в начале апреля. По Темиртау в акции "Таза Қазақстан" приняли участие 20 тыс. жителей, 300 коллективов, убраны парки и скверы, вывезено 15 тыс. тонн ТБО. Также высажено более 5 тыс. различных деревьев, проведена уборка территорий памятников истории и культуры.

Поддержали в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 12:56

Фото: акимат Карагандинской области

Поддержали в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 12:56

Фото: акимат Карагандинской области

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