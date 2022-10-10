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Смаилов одобрил подходы по трансформации КТЖ

премьер-министр Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализуемой по поручению главы государства трансформации АО "НК "Қазақстан темір жолы" в национальную транзитно-логистическую компанию, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба правительства, председатель правления КТЖ Нурлан Сауранбаев презентовал план предстоящей трансформации, которая должна расширить деятельность компании в сегменте логистики, в частности, по развитию международных транзитных маршрутов и региональных торговых хабов.

Так, КТЖ займется организацией мультимодальных перевозок с привлечением ж/д-, авто- и морского транспорта, а также оказанием логистических услуг в местах формирования грузов за рубежом благодаря развитию сети терминалов.

Ожидается, что это даст толчок развитию транснациональных транспортных коридоров, формированию новых логистических цепочек и откроет дополнительные возможности для отечественного бизнеса.

При этом было отмечено, что компания продолжит работу по улучшению эффективности своей основной деятельности.

Премьер-министр одобрил подходы по трансформации КТЖ, поручил провести анализ существующих коммерческих потоков и детально проработать вопрос развития региональных торговых хабов.

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