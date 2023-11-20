Смаилов поручил КТЖ устранить узкие места при ж/д грузоперевозках

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам дальнейшего развития транспортно-транзитного потенциала республики и деятельности национальной компании "Қазақстан темір жолы", сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Казахстана 20 ноября 2023 года.

"Премьер-министр подчеркнул, что АО "НК "ҚТЖ" нужно оперативно разобрать все поступающие жалобы со стороны отечественных товаропроизводителей и совместно с Министерством транспорта выработать действенные меры по устранению узких мест при грузоперевозках", – говорится в сообщении.

Как сообщил министр транспорта Марат Карабаев, за 10 месяцев текущего года объем перевозок грузов составил 246 млн тонн – на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. До конца года планируется достичь показателя в 300 млн тонн.

В ближайшие годы запланировано строительство свыше 1300 км железных дорог, что значительно увеличит транзитный потенциал Казахстана. В частности, это линии Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Дарбаза – Мактаарал и обводная вокруг Алматы.

Параллельно с этим будет проводиться работа по ремонту действующих ж/д дорог, приобретению новых локомотивов и вагонов, модернизации станций и вокзальных комплексов.

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14 ноября 2023 года стало известно, что новую железнодорожную линию в обход станции Алматы начали строить в Алматинской области. Проект реализуют в рамках поручения президента. Подробнее здесь.