В Алматы задержали подозреваемого в серии краж в ночных клубах

Серию краж в ночных клубах раскрыли сотрудники полиции Медеуского района города Алматы. Подозреваемый задержан, сообщает Zakon.kz.

Им оказался 21-летний алматинец.

Как установило следствие, он выбирал места массового скопления людей: ночные клубы, лаундж бары, караоке. В основном молодой человек крал сотовые телефоны. На данном этапе расследования установлена причастность подозреваемого к трем аналогичным эпизодам, – рассказал начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

В то же время стражи порядка не исключают причастность задержанного к другим преступлениям.