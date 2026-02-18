#Референдум-2026
Происшествия

Ключи к чужим домам: подозреваемого в квартирных кражах задержали в Алматы

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 00:47 Фото: pexels
Полицейские задержали матерого домушника в Алматы. Его подозревают в целой серии краж ценных вещей, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители установили причастность подозреваемого к четырем эпизодам. Мужчина виртуозно обворовывал чужие квартиры, старался уносить с собой как можно больше ценных вещей. Примечательно, что квартирный вор еще и угонял велосипеды, рассказали в ДП Алматы 18 февраля 2026 года.

По предварительным данным, злоумышленник орудовал на территории Алмалинского района. Подозреваемый умело подбирал ключи к дверным замкам и проникал в жилища. В некоторых случаях он пользовался свободным доступом в подъезды, откуда похищал велосипеды.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. В настоящее время мужчина дает признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

"Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям. Не исключаем, что число пострадавших может быть больше", – прокомментировал начальник Управления криминальной полиции ДП г. Алматы Асхат Даулетияров.

Тем, кто заметил подозрительных людей возле чужих квартир в отсутствие хозяев, рекомендуется сразу звонить по номеру 102.

Ранее мы писали, как криминальная полиция Алматы накрыла банду квартирных воров.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
