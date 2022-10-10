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В Акмолинской области планируют ввести 694 тысячи квадратных метров жилья

стройка Фото: pixabay
Деятельность Управления строительства, архитектуры и градостроительства рассмотрена на очередном заседании акимата Акмолинской области под председательством Ермека Маржикпаева. Там заявили, что в 2022 году в регионе планируют ввести порядка 694 тыс. кв. м жилья, сообщает Zakon.kz.

Руководитель ведомства Марат Аубакиров доложил о ходе реализации государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер" в регионе.

На сегодня в области введено порядка 3290 квартир коммерческого и индивидуального жилья. До конца 2022 года запланирован ввод еще 1605 квартир.

В целях стимулирования строительства индивидуальных жилищ с 2018 по 2021 год государством обеспечено подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к более чем 2,1 тыс. земельных участков в Атбасарском, Аршалынском, Аккольском, Шортандинском районах и в городе Степногорске. В 2022 году планируется подведение инженерных сетей более 2,1 тыс. участкам.

Отметим, что Акмолинская область – одна из первых в республике, расширившая географию строительства кредитных домов, которые строятся не только в областном центре, но и в малых городах – Акколь, Атбасар, Есиль, Ерейментау, Макинск, Косшы, Щучинск и в селах Аршалы и Акмол.

Также Аубакиров подробно остановился о реализации 42 проектов социальной сферы. Среди них 24 объекта в сфере образования, 4 – здравоохранения, 9 – спорта, 3 – культуры и другие.

По итогам совещания было поручено обеспечить положительную динамику объемов строительно-монтажных работ, усилить контроль за исполнением годового плана ввода жилья.

Сегодня строительный сектор – один из основных драйверов экономики, и жилищное строительство является важным направлением данной сферы. Реализация всех намеченных планов позволит сохранить положительную динамику строительства жилых домов, уменьшить количество очередников на получение жилья из государственного жилищного фонда, – подчеркнул руководитель региона.

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