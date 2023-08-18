650 тысяч квадратных метров жилья планируют ввести в эксплуатацию в Акмолинской области

Акмолинская область по показателям в сфере строительства демонстрирует заметный рост и занимает лидирующее место в республике. В регионе идет комплексная работа, направленная на строительство школ, объектов социальной сферы и жилищного строительства, сообщает Zakon.kz.

За шесть лет в Акмолинской области построено 3,3 млн кв. м жилья. Свои жилищные условия улучшили 29 тыс. акмолинсних семей, об этом сообщили в Управлении строительства.



"На сегодняшний день возведено социальное жилье для 3818 семей. В направлении коммерческого жилья введена в эксплуатацию 13 481 квартира, построено 11 758 индивидуальных жилых домов. В текущем году будут построены 8 арендных жилых домов для социально уязвимых слоев населения на 306 квартир и 7 кредитных жилых домов на 380 квартир. В целом за счет бюджетных средств улучшат свои жилищные условия 686 семей", – сообщил руководитель Управления строительства Марат Аубакиров.

Сообщается, что за счет всех источников финансирования в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 650 тысяч квадратных метров жилья, жилищные условия смогут улучшить 5 тыс. семей.

Как уведомили в ведомстве, в период с 2017 по 2023 год в Акмолинской области возведено 83 объекта социальной сферы. Это 27 школ и детских садов, новых 12 объектов здравоохранения и 9 спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов. Вместе с этим в регионе появились один объект культуры, 4 новых административных здания, 4 объекта общественного порядка и здания социального обеспечения, а также 25 различных объектов.

Стало известно, что благодаря строителям решаются проблемы трехсменных и аварийных школ. В текущем году будут введены в эксплуатацию 9 школ на 2832 ученических места в Аккольком, Аршалынском, Целиноградском районах, в городах Степногорск, Косшы и Кокшетау. Также предусмотрено строительство 18 комфортных школ на более чем 22 тысячи ученических мест. Планируется завершение строительства двух детских садов на 446 мест в городе Кокшетау.

"В целях улучшения условий проживания студентов строится 4 общежития на 1200 мест в городе Кокшетау, планом ввода запланировано завершение по два объекта на 600 мест в текущем и будущем году", – акцентировали в управлении строительства.

Достижения строительной отрасли – это перспективные градостроительные проекты и разработки, возведенные объекты современной инфраструктуры, новые жилые комплексы и сопутствующие им объекты социальной сферы.

Акмолинская область по показателям ввода жилья и объему выполненных строительных работ за первое полугодие 2023 года входит в десятку лидеров по стране.