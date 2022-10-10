Сборная Казахстана завоевала 14 медалей на ЧМ по пара пауэрлифтингу

Фото: РГКП Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

Члены национальной сборной по пара пауэрлифтингу завоевали 14 медалей на Чемпионате мира по пара пауэрлифтингу в Египте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в РГКП "Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями" Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК, в городе Александрия завершился Чемпионат мира по пара пауэрлифтингу IBSA среди спортсменов с нарушением зрения.

Так, в соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из 8 стран мира.

По итогам чемпионата сборная Казахстан по пара пауэрлифтингу завоевала 14 медалей: четыре золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых.

1) Мадьяр Жанысбаев (до 60 кг)

среди ветеранов: 1 место в сумме троеборья и 1 место в жиме лежа;

среди взрослых: 2 место в сумме троеборья и 2 место в жиме лежа.

2) Михаил Ткач (до 56 кг)

среди взрослых: 2 место в сумме троеборья и 2 место в жиме лежа.

3) Андрей Москалев (до 82,5 кг)

среди ветеранов: 1 место в сумме троеборья и 1 место в жиме лежа;

среди взрослых: 3 место в сумме троеборья и 3 место в жиме лежа.

4) Асимжан Хапузов (до 82,5 кг)

среди ветеранов: 2 место в сумме троеборья и 2 место в жиме лежа.

5) Данияр Абильханов (до 110 кг)

среди взрослых: 3 место в сумме троеборья и 3 место в жиме лежа.

6) Канатбек Санжар (до 75 кг)

среди взрослых: 2 место в сумме троеборья и 3 место в жиме лежа.

7) Коновалов Игорь (до 100 кг)

среди взрослых: 2 место в жиме лежа;

среди ветеранов: 2 место в сумме троеборья и 2 место в жиме лежа.

Казахстан в соревнованиях представляли 8 спортсменов, семеро из них завоевали призовые места, – отметил начальник команды Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Улан Ануар.

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