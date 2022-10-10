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В полиции Алматы прокомментировали ДТП с пассажирским автобусом

автобус, дом, авария Фото: Zakon.kz
На место столкновения городского автобуса №141 с жилым домом спецслужбы ждут приезда двух кранов. В течение часа они должны будут убрать последствия аварии, из-за чего движение по улице Кудерина перекроют, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, стало известно, что всего в аварии пострадали шесть пассажиров и водитель общественного транспорта.

10 октября в 18.00 водитель, гражданин М., управляя автобусом Youtong маршрута №141, следуя по улице Кудерина в южном направлении, не справившись с управлением, выехав с проезжей части, допустил наезд на препятствие – частный жилой дом. В результате ДТП пострадал сам водитель и шестеро пассажиров, –сообщил в понедельник начальник Управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов.

автобус, дом, авария

Фото: Zakon.kz

Известно, что у водителя тяжелые травмы головы, ему снесло половину лица, кроме того, труба воткнулась в глаз.

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автобус, дом, авария

Фото: Zakon.kz

По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" УК РК.

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