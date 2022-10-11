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Посла Никарагуа в ЕС объявили персоной нон грата

ЕС Фото: pixabay
Европейский союз (ЕС) выступил с заявлением о том, что посол Никарагуа в Брюсселе объявлен персоной нон грата, сообщает Zakon.kz.

Совет принял данное решение, как пишет ТАСС, по инициативе верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В ЕС подчеркнули свою открытость к диалогу, если он будет вестись в уважительном ключе.

Трения между Брюсселем и Манагуа обострились в конце сентября, когда делегация ЕС в ООН потребовала от Никарагуа освободить политических заключенных и восстановить демократию в стране. Латиноамериканская республика в ответ на это требование объявила посла ЕС в стране персоной нон грата.

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Елена Беляева
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