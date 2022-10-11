Каракат Абден признана соответствующей требованиям к кандидатам в президенты

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На заседании Центризбиркома РК установлено соответствие кандидата в президенты РК Каракат Абден требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах в РК". Ранее она сдала экзамен на знание государственного языка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Каракат Абден выдвинута от Национального альянса профессиональных социальных работников. ЦИК РК в соответствии с требованиями статьи 59 Конституционного закона "О выборах" направлены запросы в уполномоченные государственные органы. Согласно сведениям, поступившим от них, в отношении Каракат Абден отсутствуют препятствия для регистрации в качестве кандидата на внеочередных президентских выборах. Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в президенты Каракат Абден соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией и Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах". Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров Заседание Лингвистической комиссии ЦИК по установлению свободного владения государственным языком Каракат Абден состоялось 10 октября 2022 года. Внеочередные выборы президента РК назначены на 20 ноября. Читайте также ЦИК принял документы Жигули Дайрабаева для выдвижения в президенты

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