Сколько в Казахстане живет беженцев, рассказали в Минтруда

На заседании правительства министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова рассказала, сколько в стране находится беженцев из других стран, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказала министр, на 1 июля этого года в стране находится 628 лиц, ищущих убежище, и 333 беженца.

"Совместно с региональным представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии проработаны меры по обеспечению их социальных прав, трудоустройству, медицинской и социальной помощи". Тамара Дуйсенова

По ее словам, с учетом геополитических рисков, в том числе массового притока лиц, ищущих убежище, правительством утверждены соответствующие правила их приема и размещения в пунктах временного поселения (от 12 июля 2023 года № 554).

В целом, говоря о миграционной политике, она отметила, что текущее геополитическое положение и меры, принимаемые в рамках реализации Концепции миграционной политики, обеспечили впервые за последние 10 лет положительное сальдо миграции.

"В основном иностранцы прибывают на постоянное место жительства из стран СНГ, КНР и Монголии. При этом больше стало прибывать иностранных граждан с техническим, экономическим, педагогическим и медицинским образованием". Тамара Дуйсенова

Также стабилизировались потоки по внутренней миграции.

"С начало года во внутристрановой мобильности приняли участие более 160 тысяч человек. При этом мегаполисы страны продолжают оставаться центрами притяжения внутренних мигрантов, на долю которых приходится 40% внутреннего потока". Тамара Дуйсенова

Ранее Министерство труда и социальной защиты населения разработало правила определения пунктов временного поселения при массовом притоке лиц, ищущих убежище, приема и размещения.