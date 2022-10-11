Партия Жигули Дайрабаева сделала заявление после высказывания Ермухамета Ертысбаева

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" сделала заявление по высказыванию лидера Народной партии Ермухамета Ертысбаева в адрес кандидата в президенты Казахстана Жигули Дайрабаева, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в заявлении НДПП "Ауыл", некорректный выпад Ертысбаева в сторону Дайрабаева вызвал в казахстанском обществе крайнее сожаление и справедливое осуждение политика.

Слова данного человека не соответствуют правилам открытой и честной политике в преддверии выборов президента и не делают чести автору оскорбительного высказывания. Заявление НДПП "Ауыл"

Это, как считают в Народно-демократической патриотической партии "Ауыл", не более чем популистская попытка сделать себе имя на кандидате от партии "Ауыл", который имеет безупречную репутацию.

Попытки глумиться над именем другого гражданина – это отвратительная выходка, проявление бескультурья и бестактности, граничащая с гражданской дискриминацией. Нам искренне жаль, что лидеры другой партии ведут себя как политические карлики. Заявление НДПП "Ауыл"

В Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" уверены, что подобные методы подрывают доверие общества в целом к принципам человечности и гуманным государственным устоям.

Мы твердо убеждены, что подобным явлениям нет места в казахстанском обществе, где чтят и уважают общечеловеческие ценности и добрые традиции нашей нации. Заявление НДПП "Ауыл"

6 октября председатель Народной партии Ермухамет Ертысбаев заявил, что кандидат в президенты от НДПП "Ауыл" Жигули Дайрабаев войдет в Книгу рекордов Гиннеса, так как на выборах наберет 0%. Потому что, как отметил лидер Народной партии, "никто не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули".

9 октября Центральная избирательная комиссия Казахстана приняла документы Жигули Дайрабаева для выдвижения в президенты. В ЦИК РК заявили, что член партии "Ауыл" соответствует требованиям к кандидатам в президенты.