ЦИК принял документы Жигули Дайрабаева для выдвижения в президенты

Центральная избирательная комиссия Казахстана заявила, что член партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев соответствует требованиям к кандидатам в президенты, сообщает Zakon.kz.

Дайрабаев теперь официально зарегистрирован как кандидат в президенты. ЦИК постановила выдать ему подписные листы для сбора подписей в свою поддержку.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента этой осенью.

5 октября Дайрабаев подал документы в ЦИК.

6 октября стало известно, что Касым-Жомарта Токаева выдвинули кандидатом в президенты от Народной коалиции.

Новость по теме ЦИК принял документы от Коалиции в поддержку Токаева

Президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября.