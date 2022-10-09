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ЦИК принял документы Жигули Дайрабаева для выдвижения в президенты

кандидат в президенты Фото: Zakon.kz
Центральная избирательная комиссия Казахстана заявила, что член партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев соответствует требованиям к кандидатам в президенты, сообщает Zakon.kz.

Дайрабаев теперь официально зарегистрирован как кандидат в президенты. ЦИК постановила выдать ему подписные листы для сбора подписей в свою поддержку.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента этой осенью.

5 октября Дайрабаев подал документы в ЦИК.

6 октября стало известно, что Касым-Жомарта Токаева выдвинули кандидатом в президенты от Народной коалиции.

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Елена Беляева
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