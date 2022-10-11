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Казахстан завоевал "бронзу" на ЧМ-2022 по стендовой стрельбе

Стендовая стрельба ЧМ Бронза Фото: olympic.kz
Казахстанcкие спортсмены награждены бронзовой медалью на Чемпионате мира по стендовой стрельбе, который в эти дни проходит в Хорватии. Два наших стрелка заняли третье место среди смешанных команд, сообщает Zakon.kz.

В этом виде программы мирового первенства честь Казахстана защищали Асем Орынбай и Эдуард Ещенко, которые оказались на третьей строчке. А золотые медали ЧМ-2022 выиграли британцы Бен Льювеллин и Амбер Хилл.

Команда Италии в составе Дианы Багоси и Габриэля Розетти довольствовалась "серебром". Еще одну медаль бронзового достоинства примерили стрелки Франции – Люси Анастасию и Николя Лиюн.

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Куандык Шынасилов
Хорватия
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