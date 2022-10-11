Альтернатива ипотечной программе "7-20-25" появится в Казахстане

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана разрабатывает новую ипотечную программу. Это будет альтернатива программе "7-20-25", отметил глава ведомства Каирбек Ускенбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, новую ипотечную программу уже готовят к презентации. Сейчас ее условия рассматриваются в рамках проекта закона.

Самое главное, чтобы был первоначальный взнос. Если получится, то ставка будет установлена в 7%, – рассказал Каирбек Ускенбаев в кулуарах правительства.

Кроме того, сейчас министерство рассматривает вопрос адресной социальной помощи, которую будут оказывать через цифровой портрет семьи.

Мы в первую очередь озабочены социально уязвимыми слоями населения, но забываем про основную массу людей, которые работают, создают семьи. Чтобы мы их смогли обеспечить жильем, рассматриваем вопрос адресной соцпомощи. Мы не будем делить по категориям. А применительно каждой семье, исходя из возникших сложностей, будем помогать. Но это пока на стадии рассмотрения. Каирбек Ускенбаев

Ипотечную программу "7-20-25" запустили летом 2018 года. Социальная программа помогла многим казахстанцам улучшить свои жилищные условия, благодаря выгодным условиям кредитования.

19 мая 2021 года председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова заявила о завершении финансирования программы "7-20-25". Тогда она сказала, что государство постепенно должно выходить из программ кредитования в пользу рыночных принципов.

В 2023 году льготное кредитование по "7-20-25" завершится.