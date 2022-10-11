Гонщик "Астаны" Глеб Сырица победил на первом этапе "Тура Лангкави"

22-летний российский гонщик Astana Qazaqstan Team Глеб Сырица выиграл дебютный этап по дорогам Малайзии – "Тур Лангкави". Молодой велогонщик пересек финишную черту первым на этапе, протяженность которого составила 157,3 км, сообщает Zakon.kz.

Стажер казахстанского коллектива Глеб Сырица преодолел дистанцию первого этапа между населенными пунктами Куала-Пила и Куала-Лумпур за 3 часа и 43 минуты.

За представителем "Астаны" прибыл норвежский велогонщик Эрленд Бликра (Uno-X Pro Cycling Team), а тройку призеров данного этапа закрыл немецкий велосипедист Макс Кантер из Movistar Team.

И к тому же Глеб Сырица на 2-й этап "Тура Лангкави" выйдет в майке лидера генеральной классификации. В этой гонке ему помогают пять гонщиков казахстанского клуба: Евгений Гидич, Андрей Зейц, Игорь Чжан, Джанни Маскон и Мартин Лопез.

Завершится "Тур Лангкави" 18 октября.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам – гарантированные бонусы на каждом этапе.