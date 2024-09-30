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Представитель "Астаны" выиграл стартовый этап Тура Лангкави – 2024

Велоспорт Победа Тур Лангкави, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 13:01 Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Российский гонщик команды Astana Qazaqstan Team Глеб Сырица одержал победу в групповом спринте первого этапа малайзийской многодневки Тур Лангкави, сообщает Zakon.kz.

После прекрасного "развоза" товарищей по команде Глеб Сырица открыл спринт за 250 метров до финиша и уверенно довел дело до победы, передает пресс-служба "Астаны".

Гонщик занял первое место на стартовом этапе Тура Лангкави протяженностью в 96,5 км. 

"Этап был коротким и очень быстрым. Ребята все время были рядом со мной, помогали держать позицию, подвозили воду, так как было очень жарко. На последних километрах у нас был отличный "поезд", вышли вперед, заняли позицию под спринт. После бельгийских классик чувствую себя достаточно неплохо, так что рад, что удалось реализовать хорошую форму сразу на первом же этапе. Посмотрим, как будут проходить следующие дни, конечно, настраиваюсь на борьбу на каждом спринтерском этапе". Глеб Сырица

Тур Лангкави – популярная шоссейная многодневная велогонка в Азии, проводится c 1996 года на острове Лангкави в Малайзии, в рамках UCI под категорией 2.HC.

Два раза на итоговый подиум этих соревнований поднимались казахстанские велосипедисты, в 2019 году "бронзу" взял Вадим Пронский, а год спустя Евгений Федоров надел "серебро".

Между тем казахстанские болельщики спорта с нетерпением ждут начала четвертьфинального поединка ЧМ-2024 по футзалу, где наша сборная вечером 30 сентября сразится с Аргентиной. 

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