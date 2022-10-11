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Прокурор запросил 6 лет лишения свободы для Елжана Биртанова

Казахстан суд Мизндрав Биртанов Абишев Фото: Zakon.kz
В суде по делу экс-главы Минздрава Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева завершилось выступление стороны обвинения в судебных прениях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сторона обвинения в суде потребовала для экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова наказание в виде 6 лет лишения свободы, для его бывшего заместителя Олжаса Абишева – 5 лет лишения свободы.

Предлагаю признать Биртанова виновным по ст. 361 ч. 4 п. 3 Уголовного кодекса РК ("Злоупотребление должностными полномочиями"), назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора. Гособвинитель Бауржан Шекенов

Прокурор потребовал также режим отбывания наказания для Елжана Биртанова назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы среднего уровня безопасности. Внести представление президенту РК о лишении Елжана Биртанова государственной награды – ордена "Курмет".

Меру пресечения изменить с домашнего ареста на содержание под стражей, взять под стражу в зале суда.

Олжасу Абишеву по той же статье гособвинитель потребовал наказание в виде 5 лет лишения свободы также с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, в суде, структурах Нацбанка и т.д. Режим отбывания наказания – в учреждении УИС среднего уровня безопасности. Меру пресечения – домашний арест – изменить на содержание под стражей, взять под стражу в зале суда.

Кроме того, сторона обвинения требует взыскать с Елжана Биртанова и Олжаса Абишева сумму ущерба 1 548 136 575 тенге в равных долях, а также с Елжана Биртанова – 2 503 721 тенге, затраченных на использование борта санавиации.

Прения сторон в суде продолжатся в четверг 13 октября.

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов и его бывший заместитель Олжас Абишев оказались на скамье подсудимых по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.

Елжан Биртанов находится под следствием с ноября 2020 года.

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