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В ВКО полицейского подозревают в убийстве напарника

В ВКО полицейского подозревают в убийстве напарника Фото: polisia.kz
В Восточно-Казахстанской области 10 октября задержали полицейского по подозрению в убийстве напарника, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, начато досудебное расследование по ст. 99 ч.1 УК РК ("Убийство"). Назначены экспертизы, проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль Министерства внутренних дел РК.

4 августа в Актау убили полицейского.  Ведется расследование.

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