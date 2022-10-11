В ВКО полицейского подозревают в убийстве напарника
Фото: polisia.kz
В Восточно-Казахстанской области 10 октября задержали полицейского по подозрению в убийстве напарника, сообщает Zakon.kz.
По информации полиции, начато досудебное расследование по ст. 99 ч.1 УК РК ("Убийство"). Назначены экспертизы, проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Расследование уголовного дела взято на особый контроль Министерства внутренних дел РК.
4 августа в Актау убили полицейского. Ведется расследование.
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