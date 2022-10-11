Сауат Нургалиев завоевал "золото" на Всемирной шахматной Олимпиаде

Астанинский шахматист 12-летний Сауат Нургалиев стал победителем Всемирной шахматной Олимпиаде до 16 лет в составе молодежной сборной Казахстана, которая проходила с 1 по 11 октября в Азербайджане, сообщает Zakon.kz.

Он стал лучшим шахматистом Всемирной Олимпиады в личном зачете, набрав 4,5 очков из пяти возможных. У него 4 победы и одна ничья. Кроме "золота" Сауата Нургалиева, в индивидуальном зачете был награжден бронзовой медалью Имангали Ахилбай. Призерам Олимпиады медали вручал экс-президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов.

Помимо вышеназванных шахматистов честь Казахстана в Нахичеване защищали Даниял Сапенов, Амина Каирбекова, Алуа Нурманова и Ильяс Сабитов.

В общекомандном зачете спортсмены Казахстана вошли в четверку, обогнав сильные команды из Индии и Ирана. 1 место завоевали шахматисты из Турции, далее Узбекистан и Азербайджан. До последнего тура мы боролись за медали весьма успешно, хорошая у нас была игра, хорошее выступление. Самое главное, что ребята показали очень высокий уровень подготовки. У нас играли ребята 12 и 14 лет, на следующий год мы планируем опять побороться за медали тем же составом. Павел Коцур, капитан сборной РК

Необходимо отметить, что совсем недавно Сауат стал призером мирового первенства 2022 года по шахматам среди мальчиков до 12 лет в Грузии.

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