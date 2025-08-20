#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанская молодежь хорошо выступает на Всемирной шахматной олимпиаде

Шахматы Положение Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 15:51 Фото: fide.com
Колумбийский город Барранкилья в эти дни собрал молодых талантливых шахматистов на Всемирной юношеской олимпиаде среди игроков до 16 лет. В списке участников числятся и две казахстанские сборные, которые неплохо проявили себя на старте этих соревнований, сообщает Zakon.kz.

К этому часу шахматисты отыграли пять раундов, и обе наши команды в турнирной таблице занимают места в первой десятке.

Казахстан-1 располагается на четвертой позиции, а Казахстан-2 находится на шестой строчке. В состав нашей делегации вошли следующие шахматисты:

Всего в Олимпиаде-2025 участвуют 85 команд из более чем 45 стран. Состязания проходят в формате "четыре на четыре", где в одной команде обязательно должны быть минимум один юноша и одна девушка.

Обе наши сборные из проведенных пяти игр проиграли только по одному матчу. В четвертом раунде первая казахстанская команда уступила Индии – 1,5:2,5, а вторая дружина не смогла одолеть Узбекистан –1:3.

Всемирная шахматная олимпиада (U-16) завершится 22 августа.

Стоит подчеркнуть, что в Барранкилью приехала 15-летняя Элназ Калиахмет, которая недавно сотворила сенсацию на взрослом Кубке мира в Батуми (Грузия).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
