Убийства по найму: бывший следователь рассказал о заказных преступлениях в Алматы

Журналист Zakon.kz провел расследование и выбрал наиболее резонансные "заказные" убийства, совершенные в Алматы.

Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за восемь месяцев 2022 года раскрываемость по ст. 99 УК РК ("Убийство") в Алматы составляет около 77%.

Показатель – около 77% - раскрываемости довольно высок. Дело в том, что даже в развитых странах раскрываемость убийств редко поднимается выше 63%. Хотя в Уголовном кодексе РК нет такого понятия, как "заказное убийство". Бывший следователь МВД РК Владислав Беклемишев

Он также отметил, что по закону любое убийство среди прочих – это такое же убийство. Конечно, "заказ" отличается от убийства, совершенного на бытовой почве, как по выбору орудия преступления, так и по уровню подготовки исполнителя. Следовательно, методика раскрытия "заказа" также должна быть иной. Но закон все-таки трактует "заказ" просто, как убийство.

Фото: Zakon.kz

Первое заказное убийство

Самое первое заказное убийство в Алматы произошло 21 декабря 1993 года. Во дворе дома, расположенного на пересечении улиц Фурманова – Сатпаева, были застрелены владелец крупной строительной фирмы "Алматыгорстрой" Иосиф Мильграм и его водитель Дмитрий Тарасов.

Владислав Беклемишев рассказал, что расследование этого преступления "забуксовало" на пять лет, пока в марте 1998 года патрульный экипаж Бостандыкского РУВД не остановил на пересечении улиц Навои – Ангарная нарушивший ПДД Mercedes.

Водитель внезапно выстрелил из пистолета в старшего лейтенанта полиции Сугирбаева и убил его. Позже этого водителя - Закира Салахутдинова - задержали в микрорайоне Тастак. На допросах он признался в "заказе" Мильграма и его водителя. Следствие установило, что заказчиком убийства был компаньон Мильграма Валентин Ли. Владелец компании уличил того в хищении денежных средств, за что и поплатился жизнью. Ли нанял Салахутдинова за 20 тыс. долларов. В 1999 году Алматинский городской суд приговорил Салахутдинова к исключительной мере наказания – расстрелу, а заказчик Ли отправился за решетку на 15 лет. Спустя пару лет его освободили от отбытия наказания по причине тяжелой болезни, – рассказал Владислав Беклемишев.

За что "заказали" чемпиона мира по армреслингу

12 августа 2001 года произошло еще одно громкое "заказное" убийство. В Алматы возле подъезда дома №22 по улице Маметовой был застрелен известный казахстанский спортсмен, чемпион мира по армреслингу, криминальный авторитет Вячеслав Чиванин. Следствие шло четыре года.

Сотрудникам Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью и их коллегам из ДВД города Алматы все-таки удалось задержать всех причастных к этому громкому преступлению. Троих обвиняемых по этому делу осудили, но в 2005 году коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда отменила приговор и все обвиняемые сбежали. Их розыск занял долгие годы. Первым 14 июля 2015 года осудили посредника убийства Олега Бурлуцкого, он получил 15 лет лишения свободы. 4 мая 2016 года к 17 годам был приговорен и киллер Сергей Сулимов. Но вот заказчику убийства Оскару Ошлакову удалось долго скрываться от суда и следствия. Пока, наконец, 17 мая 2019 года суд не приговорил его к 15 годам лишения свободы. Владислав Беклемишев

Причиной убийства, по словам экс-следователя, стало нежелание Ошлакова отдавать долг Чиванину.

Но на этом данная история не закончилась и 20 мая 2011 года в Алматы в подъезде дома №32 на улице Молдагуловой был застрелен сын бывшего криминального авторитета Трофим Чиванин. Неизвестный убийца выстрелил ему в голову из охотничьего ружья. Кто был заказчиком убийства, и кто совершил преступление, полиция выяснить так и не смогла.

Серия нераскрытых "заказных" убийств

5 февраля 2002 года в Алматы на улице Тимирязева неизвестный киллер застрелил гражданина КНР - предпринимателя Ян Лю Чена.

Со дня убийства китайского предпринимателя Ян Лю Чена прошло уже более 20 лет, а оно до сих пор остается в категории "висяков". Неизвестный убийца застрелил его из охотничьего ружья около 23:00, когда потерпевший вышел на балкон квартиры, которую арендовал. Что именно послужило причиной убийства, точно неизвестно. Ян Лю Чен привозил из Китая одежду и автозапчасти, и продавал их на рынке "Болашак" и на авторынке. Не исключено, что к убийству были причастны соотечественники потерпевшего, с которыми у него произошел конфликт. Владислав Беклемишев

А что касается киллера, то он, по словам бывшего следователя, не оставил на месте преступления никаких следов. Унес стреляную гильзу, а пулю, выпущенную из гладкоствольного оружия, идентифицировать невозможно.

В число "нераскрытых" попало и дело заместителя председателя Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Нурлана Турысова и его супруги Баян Атабаевой.

Нурлан Турсынов был застрелен около 19:00 в собственной квартире на улице Мауленова 14 ноября 2002 года. Причем, женщину сначала ударили ножом в спину, а потом застрелили. Владислав Беклемишев

По его словам, на место преступления выехала следственно-оперативная группа, которую возглавил начальник ГУВД города Алматы генерал-майор милиции Калмуханбет Касымов. Сотрудники экспертно-криминалистического отдела выяснили, что замки входной двери целы, отмычки также не использовались. Видеоаппаратура и ценности преступники не взяли. Но они явно что-то искали в квартире потерпевших. На это указывали выдвинутые ящики мебели и беспорядок. На месте преступления сотрудники полиции обнаружили гильзы калибра 7,62 мм от пистолета ТТ.

Тогда, как отметил Беклемишев, следствие отрабатывало три основные версии: "заказ", убийство в результате разбойного нападения и убийство из мести.

Тогда начальником Службы криминальной полиции ГУВД Алматы был полковник Курманбек Артыкбаев. Он со своими сотрудниками установил, что из квартиры потерпевших вышли два высоких незнакомца европейской национальности, – рассказал экс-следователь.

По словам Беклемишева, новый след, ведущий к этому убийству, появился спустя пять лет в результате еще одного громкого убийства. В селе Казатком Алматинской области 18 марта 2007 года на земле возле сгоревшего дома Махмахановых сотрудники ДВД Алматинской области нашли три гильзы от пистолета ТТ. Согласно выводу баллистической экспертизы, они оказались идентичны гильзам, обнаруженным в квартире Нурлана Турысова.

Тогда толпа из местных жителей и приезжих подошла к дому семьи Махмахановых. В итоге трое братьев Махмахановых и двое местных жителей были убиты, а шесть человек получили ранения. Так родилась новая версия о том, что владельцем пистолета ТТ, из которого был застрелен Нурлан Турысов и его супруга, мог быть Тахир Махмаханов. Владислав Беклемишев

Но, несмотря на то, что подозреваемого сразу же объявили в международный розыск, задержать его не удалось. И однозначного ответа на вопрос, кто убил Нурлана Турысова и его супругу, пока нет.

1 мая 2005 года в Алматы возле КПП посольского городка, расположенного на перекрестке Яссауи – Райымбека, неизвестная женщина-киллер расстреляла уроженца Грузии, гражданина РФ, крупного предпринимателя Рамаза Чаркселиани.

Когда он вместе со своей супругой и двумя несовершеннолетними детьми подъехал на джипе Nissan Patrol к шлагбауму контрольно-пропускного пункта посольского городка, неизвестная блондинка расстреляла его из пистолета-пулемета, – рассказал бывший следователь МВД.

Согласно показаниям вдовы потерпевшего, незнакомка стояла с маленькой девочкой и сначала помахала Чаркселиани рукой. Он опустил стекло, а блондинка выхватила из своей сумки пистолет-пулемет и открыла огонь. Две пули попали бизнесмену в голову, третья - в плечо, четвертая - поцарапала средний палец левой руки его супруги, а пятая - пробила спинку заднего сиденья между двумя малолетними детьми потерпевшего. Чаркселиани скончался на месте, а киллерша вместе с девочкой села в один из припаркованных автомобилей и скрылась. Сотрудники полиции составили образ-плюс подозреваемой: женщина, блондинка, рост - 160-165 см.

По словам Беклемишева, после допроса свидетелей следствие запуталось.

Двое очевидцев заявили, будто стрелком был мужчина, переодетый в женщину и с париком на голове. А охранник АЗС заявил, что была не одна женщина, а две. Обе блондинки, обе держали за руки маленьких девочек. Но та, что стреляла, села в Audi, а вторая - в Volkswagen Golf, - вспомнил он.

Что касается оружия, то им оказался пистолет-пулемет "К-6-92", изготовленный на оружейном заводе в Армении. Отрабатывалась версия, что женщина-убийца может служить в иностранной армии, но подтверждения это не получило.

4 октября 2008 года в Алматы неизвестный киллер выстрелом в голову убил исполнительного директора ресторана "Хан-Тенгри" Ильшата Курмаева. Потерпевшего в его собственном джипе Toyota Land Cruiser обнаружил охранник ресторана. Сотрудники оперативно-криминалистического управления ДВД нашли стреляную гильзу от пистолета Макарова калибра 9 мм, а пуля, убившая потерпевшего, была обнаружена позже. Обе находки были направлены на баллистическую и трасологическую экспертизы. Но ни тщательный осмотр места происшествия, ни опрос работников ресторана "Хан-Тенгри", как и сотрудников расположенного в 25 метрах ресторана Night Star, а также поквартирный обход соседних домов положительных результатов не принесли. Никто не только не видел убийцу, но даже не слышал выстрела.

Следователи предположили, что убийца мог использовать глушитель. Но, невзирая на скудную информацию, сотрудникам полиции удалось восстановить примерную цепь трагических событий. Как выяснилось, в тот день Ильшат Курмаев обедал в кафе, расположенном рядом со своим рестораном, и за трапезой обсуждал со своей сотрудницей рабочие вопросы. После обеда они вроде бы собирались отправиться на деловую встречу. Пообедав, исполнительный директор поднялся из-за столика и направился к своей машине, а женщина удалилась в дамскую комнату. Курмаев уже сел в машину, когда неизвестный пока убийца открыл правую заднюю дверцу машины и, как полагают оперативники, окликнул его. Когда Курмаев обернулся, неизвестный нажал на спусковой крючок. Затем киллер скрылся, а "заказ" превратился в очередной "висяк".

Дело оппозиционера

13 февраля 2006 года в Алматинской области были обнаружены убитыми оппозиционер Алтынбек Сарсенбаев, его водитель Василий Журавлёв и охранник Бауыржан Байбосын. Их нашли с огнестрельными ранениями в Талгарском районе между поселками Коктобе и "12 бригада". 25 февраля 2006 года по данному делу был арестован руководитель аппарата Сената РК Ержан Утембаев. Он заявил следствию, что отомстил Сарсенбаеву за то, что тот, якобы, задел его честь.

Утембаев был приговорен к 20 годам лишения свободы. Исполнитель убийства - бывший сотрудник полиции Рустам Ибрагимов был приговорен судом к исключительной мере наказания. Но из-за наличия в Казахстане моратория на смертную казнь, а позже ее полной отмены, он будет отбывать пожизненный срок. Бойцы отряда спецподразделения КНБ "Арыстан", признанные виновными в похищении трех потерпевших, отправились за решетку на срок от трех до 11 лет. В апреле 2012 года исполнитель заказного убийства Ибрагимов написал в Верховный суд РК письмо, в котором заявил, что убийство Сарсенбаева ему заказал не Утембаев, а Рахат Алиев. В роли же организатора преступления выступил бывший глава КНБ РК Альнур Мусаев. Приговор суда первой инстанции отменили, но лишь в отношении Утембаева.

Как киллеры объект перепутали

14 сентября 2007 года в Алматы были застрелены гражданин Медеу Н. А. и его сосед Заиров Ю. С.

Убийство произошло в 7:15. Двое киллеров перепутали объект физической ликвидации и сначала вместо гражданина Медеу Н. А. застрелили его соседа Заирова Ю. С. Владислав Беклемишев

Убийцы Джусамбаев и Досанаманов убили человека из обреза охотничьего ружья 16 калибра. Когда же заказчик обнаружил их ошибку, то 9 октября 2007 года гражданин Медеу был убит в своем офисе. Сотрудники полиции Алматы раскрыли это убийство довольно быстро. Заказчиком оказался Серик Мырзалинов, а причиной – обычная алчность. Мырзалинов похитил чужие денежные средства в размере 10 310 723 тенге из кассы.

Мырзалинов рассказал о конфликте на работе своему дальнему родственнику Есжанову и тот нанял для убийства Джусамбаева и Досанаманова. Позже к ним присоединился еще один подельник Шодиев.

19 ноября 2008 года Алматинский городской суд приговорил Есжанова к 19 годам лишения свободы, а Мырзалинова - к 22 годам. Что касается исполнителей, то Джусамбаева осудили к пожизненному лишению свободы, Шодиев получил 10 лет, а Досанаманова, как соучастника, который непосредственно не совершал убийств, суд приговорил к 2,5 годами лишения свободы.

Раскрыть "заказные" убийства удается далеко не всегда, по разным причинам. Однако, как отметил Владислав Беклемишев, всегда остается надежда, что рано или поздно заказчики и исполнители этих жестоких "заказов" будут найдены.