Заказное убийство в Астане: полиция задержала заказчика и киллера
Фото: pexels
В Астане полицейские предотвратили заказное убийство, сообщает Zakon.kz.
По подозрению в совершении данного преступления установлены двое мужчин – заказчик и исполнитель убийства. Мотивом преступления послужило нежелание заказчика нести ответственность за растраченное имущество.
Причастных к совершению преступления задержали на трассе Астана –Кокшетау.
"При обыске в салоне автомашины обнаружен боевой пистолет и пять патронов калибра 9 мм, также в доме заказчика преступления изъяты еще 34 аналогичных боеприпаса", – говорит начальник УБОП ДП города Аргын Алтынбеков.
Задержанные дали признательные показания. Они находятся в изоляторе временного содержания.
Проводится досудебное расследование. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Ранее стало известно, что женщину с двумя детьми убили и сожгли в Алматинской области.
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