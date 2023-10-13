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Заказное убийство в Астане: полиция задержала заказчика и киллера

Заказное убийство в Астане: полиция задержали заказчика и киллера Фото: pexels
В Астане полицейские предотвратили заказное убийство, сообщает Zakon.kz.

По подозрению в совершении данного преступления установлены двое мужчин – заказчик и исполнитель убийства. Мотивом преступления послужило нежелание заказчика нести ответственность за растраченное имущество.


Причастных к совершению преступления задержали на трассе Астана –Кокшетау.

"При обыске в салоне автомашины обнаружен боевой пистолет и пять патронов калибра 9 мм, также в доме заказчика преступления изъяты еще 34 аналогичных боеприпаса", – говорит начальник УБОП ДП города Аргын Алтынбеков.

Задержанные дали признательные показания. Они находятся в изоляторе временного содержания.

Проводится досудебное расследование. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Ранее стало известно, что женщину с двумя детьми убили и сожгли в Алматинской области.

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