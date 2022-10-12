Одноразовые вейпы будут платить акциз и маркировать

В Казахстане вступил в силу Национальный стандарт жидкости для вейпов, в том числе одноразовых. Что автоматически сделало их продукцией, подпадающей под акцизы.

Глава Лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская считает, что следующим шагом должно стать создание быстрого и эффективного механизма работы по контролю над одноразовыми вейпами.

Представители Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Комитета госдоходов, Комитета технического регулирования и метрологии, а также депутаты, представители НПО обсудили в Астане необходимость выработки механизмов по регулированию ввоза и реализации в Казахстане одноразовых вейпов.

Глава Лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская заявила, что одноразовые вейпы стали настоящей головной болью защитников потребителей.

Фото: Лиги потребителей

Их начали употреблять сейчас дети, и родители не всегда могут проконтролировать ситуацию, потому что запаха нет, вид эстетичный. На вейпах нет никаких предупредительных надписей ни на казахском, ни на русском языках. Мы говорим о необходимости соблюдения сертификата СТ РК 3767-2022 и маркировки реализуемых одноразовых вейпов в торговых точках, а также о предотвращении продажи одноразовых вейпов лицам младше 21 года, – сказала она.

В целом, по ее данным, на сегодня по сравнению с октябрем прошлого года число магазинов, где продаются вейпы, увеличилось в три раза: этот товар сейчас только в Астане и Алматы реализует 8321 магазин.

При этом, по ее словам, одна треть нарушает запрет о закрытой выкладке табачных изделий, к которым относятся и одноразовые вейпы, то есть их можно увидеть на кассе, они не закрыты, как другие табачные изделия. Такая ситуация возникла потому, что нет требований и процедур для их импорта и дистрибуции, в связи с чем появилось много недобросовестных игроков.

Пока маркировки нет. Их появление позволит создать контроль за их импортом. Светлана Романовская

Участники круглого стола также предложили провести проверки на наличие сертификата соответствия СТ РК 3767-2022 и маркировки в торговых точках, реализующих одноразовые вейпы в соответствии с п. 6 ст. 25 закона "О защите прав потребителей".

Комитету санэпидконтроля предлагается проверить импортеров одноразовых вейпов на наличие сертификата указанного стандарта. В то же время акиматам предлагается информировать торговые точки о необходимости наличия маркировки и сертификата соответствия СТ РК 3767-2022 для реализации одноразовых вейпов, а также о возможных последствиях в случае нарушений.

Главный эксперт Управления администрирования акцизов Департамента госуслуг Комитета госдоходов Нурдаулет Орынтай в свою очередь сообщил, что сегодня ведется соответствующая работа по внесению изменений в правила маркировки табачных изделий, в том числе вейпов.

Фото: Лиги потребителей