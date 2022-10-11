Казахстанские политологи поделились мнением о ситуации с русским языком

В социальных сетях пользователи казахстанского сегмента интернет бурно обсуждают вопрос поддержки русского языка. По мнению одних, в этом больше нуждается государственный язык Казахстана.

Другие считают, что создание под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка необходимо. Корреспондент Zakon.kz узнал мнение известных политологов по этому поводу.

Политолог Айдос Сарым считает, что создание такой организации необходимо.

Нужно взглянуть на это более глобально. Россия не является собственником русского языка. На нем произведено огромное количество шедевров мировой литературы и прочее. Поэтому правильно заранее этот процесс глобализировать, нежели потом заниматься разборками между странами. Создание такой организации при СНГ, который бы разрабатывал культурные проекты и так далее, с одной стороны, позволило бы смикшировать какие-то, скажем так, неудовольствие или неприятие, которые есть в разных странах. С другой стороны – сделать более цивилизованным этот процесс, без страновой монополии на язык и так далее. Айдос Сарым

Он также подчеркнул, что в Казахстане ситуация с русским языком даже лучше, чем, к примеру, в Москве или Санкт-Петербурге. А вот для Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, откуда едет много гастарбайтеров, как считает политолог, языковая проблема существует и они заинтересованы в этом.

Политолог и историк Азимбай Гали также отмечает, что в целом, административной угрозы русскому языку не существует, но вместе с тем, все больше русскоязычных казахов сейчас ориентируются на государственный язык. И это естественный процесс.

Казахстан за несколько лет до независимости начал казахизироваться, пришел казахский национальный импульс. И казахи стали больше отдавать своих детей в учебные заведения с государственным языком обучения. Это не воля властей, а воля казахской нации. Конечно, этот процесс будет происходить не столь быстро, но, повторюсь, население казахизируется. Это внутренний импульс, желание самоидентифицироваться. Это естественный процесс, и он будет продолжаться дальше. Получение независимости и демократизация страны дали возможность возрастанию казахского языкового и этнического факторов. Азимбай Гали

7 октября 2022 года на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании при СНГ международной организации по продвижению русского языка.

Автор: Айдар Альтаев