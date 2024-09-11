В Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 26 августа 2024 года утвердил межотраслевые нормы времени на работы по переводу с русского языка на государственный язык и с государственного языка на русский язык документов, сообщает Zakon.kz.

Межотраслевые нормы времени на работы по переводу с русского языка на государственный язык и с государственного языка на русский язык документов предназначены для нормирования работ, выполняемых переводчиками с русского языка на государственный язык и с государственного языка на русский язык в организациях.

В основу разработки норм времени положены:

данные изучения и анализа законодательных и нормативных методических документов, регламентирующих деятельность организаций;

методические рекомендации об организации нормирования труда;

результаты фотохронометражных наблюдений;

материалы существующей организации труда работников, занятых переводом, редактированием документов, в том числе писем граждан и организаций.

Настоящими нормами времени охвачены следующие виды работ:

полный письменный перевод переводчиками с русского языка на государственный язык и с государственного языка на русский язык;

редактирование полного письменного перевода с русского языка на государственный язык и с государственного языка на русский язык (текста собственного перевода);

редактирование полного письменного перевода с русского языка на государственный язык и с государственного языка на русский язык, выполненного другим переводчиком (текста чужого перевода).

Нормирование работ по письменному переводу документов осуществляется с учетом рабочего перевода.

Рабочий перевод включает в себя полноценный, стилистически грамотный перевод, правильно передающий содержание оригинала.

Нормы времени на письменный перевод определяются в зависимости от объема выполненного перевода в страницах текста, напечатанного на компьютере: одна страница текста (печатный лист), напечатанного на компьютере, принята равной 2000 печатным знакам.

Нормы выработки выражаются в конкретном объеме текста, переводимого в течение рабочего дня при соблюдении нормальной продолжительности рабочего времени.



Единицей измерения норм выработки при переводе является печатный лист стандартного формата.

В нормах времени предусмотрены три группы сложности оригинала для письменного перевода:

I группа. Тексты по общим и специальным вопросам, лексический, стилистический состав и смысловое содержание которых не вызывает затруднений при переводе.

Тексты по общим и специальным вопросам, лексический, стилистический состав и смысловое содержание которых не вызывает затруднений при переводе. II группа. Тексты по специальным вопросам узкоотраслевого характера, а также тексты по многоотраслевой тематике, стилистический состав и смысловое содержание которых предусматривает использование имеющейся словарно-справочной литературы.

Тексты по специальным вопросам узкоотраслевого характера, а также тексты по многоотраслевой тематике, стилистический состав и смысловое содержание которых предусматривает использование имеющейся словарно-справочной литературы. III группа. Тексты из новых областей знания, лексический, стилистический состав и смысловое содержание которых помимо использования имеющейся словарно-справочной литературы предусматривает подбор дополнительных материалов, раскрывающих толкование специфичных терминов и консультаций специалистов.

Содержание работ, единицы измерения, наименование и числовые значения факторов, влияющих на затраты труда, а также нормы времени по каждому виду работ приводятся в соответствующих разделах нормативной части норм времени.

В нормах времени учтено время, затрачиваемое на получение заданий по письменному переводу и редактированию документов, в том числе писем граждан и организаций и сдачу работы.

В нормах времени также учтено время на подготовительно-заключительные работы, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, включая физкультурные паузы, в размере 10% от оперативного времени.

Должностные обязанности переводчика организации регламентируются должностными инструкциями, разработанными с учетом требований, предъявляемых к переводчику, предусмотренных квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих.

При распределении работ между исполнителями учитываются их квалификация, опыт и деловые качества, что будет способствовать приобретению необходимых навыков и ускорению выполнения заданий.

Рациональная организация рабочего места исполнителя (переводчика) предусматривает создание максимальных удобств.

На столе располагается минимально необходимое количество документов для оперативной работы в течение рабочего дня.



Переводчик своевременно обеспечивается необходимыми для работы материалами (бумагой, канцелярскими принадлежностями), а также словарно-справочным материалом общего и специального характера:

специальные словари:

- двуязычные специальные словари;

- одноязычные специальные словари;

специальные энциклопедии (терминологические);

справочники;

специальная литература;

база данных автоматизированной системы.

Рабочие места специалистов оснащаются персональными компьютерами.

Переводчики, осуществляющие письменный перевод документов, соблюдают режим труда и отдыха, исходя из установленного распорядка дня. При этом режим труда и отдыха работников строится таким образом, чтобы выполнение обязательных и сложных работ осуществлялось в первой половине дня, когда отмечается высокая устойчивая работоспособность. Проводятся физкультурные паузы продолжительностью 10 минут через два часа после начала работы и за два часа до ее окончания.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.