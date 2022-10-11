Кандидат в президенты Нуржан Альтаев прошел экзамен на знание госязыка
Лингвистический экзамен был проведен в три этапа: написание письменного задания, чтение отрывка из произведения классической казахской литературы и публичное выступление на выбранную тему.
После сдачи экзамена комиссия провела коллегиальное обсуждение и подвела итоги.
Результаты заседания озвучил председатель Лингвистической комиссии, доктор филологических наук, профессор Адиль Курманжанович Ахметов.
Письменное задание было на тему «Біртұтас Алаш идеясы». Работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Во втором задании кандидат прочитал отрывок из романа Ильяса Есенберлина «Көшпенділер». Третьим заданием было 15-минутное выступление на тему «Бабалар аманаты».
По результатам состоявшегося экзамена Лингвистическая комиссия открытым голосованием приняла решение о том, что кандидат в президенты Республики Казахстан Альтаев Нуржан Бауыржанулы свободно владеет государственным языком.
7 октября республиканским общественным объединением "Мұқалмас" в ЦИК РК были представлены документы Нуржана Альтаева о выдвижении его кандидатом в президенты Казахстана.