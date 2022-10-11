Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Кандидат в президенты Нуржан Альтаев прошел экзамен на знание госязыка

знание кандидат выборы Фото: Facebook/Нуржан Альтаев
11 октября 2022 года в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан состоялось заседание Лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком Нуржана Альтаева.

Лингвистический экзамен был проведен в три этапа: написание письменного задания, чтение отрывка из произведения классической казахской литературы и публичное выступление на выбранную тему.

После сдачи экзамена комиссия провела коллегиальное обсуждение и подвела итоги.

Результаты заседания озвучил председатель Лингвистической комиссии, доктор филологических наук, профессор Адиль Курманжанович Ахметов.

Письменное задание было на тему «Біртұтас Алаш идеясы». Работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Во втором задании кандидат прочитал отрывок из романа Ильяса Есенберлина «Көшпенділер». Третьим заданием было 15-минутное выступление на тему «Бабалар аманаты».

По результатам состоявшегося экзамена Лингвистическая комиссия открытым голосованием приняла решение о том, что кандидат в президенты Республики Казахстан Альтаев Нуржан Бауыржанулы свободно владеет государственным языком.

7 октября республиканским общественным объединением "Мұқалмас" в ЦИК РК были представлены документы Нуржана Альтаева о выдвижении его кандидатом в президенты Казахстана.

Читайте также

Еще два кандидата в президенты представили документы в ЦИК

Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов

За сутки в посольство РК в Украине поступило больше 100 звонков от казахстанцев

Анастасия Московчук
ЦИК РК Выборы президента РК-2022
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата включения отопления в Алматы
Отопительный сезон в Алматы начнется в штатном режиме
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута женщина-правозащитник
Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута женщина-правозащитник
Саясат Нурбек
Профессии будущего и слияние вузов – большое интервью министра науки и высшего образования
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления