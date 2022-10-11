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Токаев встретил в столичном аэропорту эмира Катара

встреча аэропорт эмир Токаев Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Telegram-канала Акорды, эмир прибыл в Казахстан с государственным визитом.

Также сказано, что в рамках визита 12 октября планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

13 октября шейх Тамим бин Хамад Аль Тани примет участие в работе VI Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, – сказано в публикации.

Из-за проведения в столице крупных международных мероприятий с участием глав государств и правительств с 10 октября полицейские Астаны перешли на усиленный вариант несения службы.

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