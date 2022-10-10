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В Астане полиция перешла на усиленный режим службы

В Астане полиция перешла на усиленный режим службы Фото: polisia.kz
С 10 октября полицейские Астаны перешли на усиленный вариант несения службы. Это связано с проведением в столице крупных международных мероприятий с участием глав государств и правительств, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения polisia.kz, с 21:00 10 октября на базе стационарных контрольных постов будет усилен контроль за въездом на территорию столицы. Несение службы на постах будет осуществляться в круглосуточном режиме мобильными группами в составе сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны РК.

В связи с проводимыми мероприятиями в новом административном центре города будет проводиться сопровождение охраняемых лиц с временным частичным ограничением движения на некоторых участках дорог, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в целях предупреждения и пресечения нарушений миграционного законодательства с 1 октября проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Участок". Особое внимание будет уделено обеспечению дорожной безопасности и соблюдению правил дорожного движения.

В Департаменте полиции Астаны жителей и гостей столицы попросили с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и порекомендовали для удобства пользоваться общественным транспортом.

В целях безопасности и исключения транспортных задержек рекомендуется заранее планировать свои маршруты движения и строго соблюдать Правила дорожного движения, – отмечается в сообщении.

7 октября Акорда опубликовала недельный график Касым-Жомарта Токаева. Согласно ему, 11-12 октября состоится государственный визит в Казахстан Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, а 12-13 октября Астану с госвизитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также сообщалось, что 13 октября под председательством президента Казахстана состоится VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках форума глава государства проведет серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций. Вместе с тем 15 октября состоится госвизит в Казахстан президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Также сообщалось, что 13 и 14 октября школьники Астаны будут учиться дистанционно. Как уточнили в столичном управлении образования, в эти дни в связи с проведением крупных международных форумов планируется временное частичное ограничение движения на некоторых участках дорог города.

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