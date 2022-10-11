Генсек НАТО анонсировал проведение учений сил ядерного сдерживания

НАТО в ближайшее время проведет учения по ядерным силам сдерживания, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во вторник, 11 октября.

Проведение учений по ядерному сдерживанию он анонсировал уже на следующей неделе.

НАТО в ближайшее время проведет плановые учения по ядерным силам сдерживания. Считаем, что это путь к предотвращению эскалации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Он также отметил, что НАТО намерено принять меры по усилению защиты критической инфраструктуры стран, входящих в Североатлантический альянс, а также нарастить военную помощь Украине.

Йенс Столтенберг считает, что поддержка Украины со стороны стран-членов альянса играет ключевую роль в ситуации вокруг конфликта.

Победу же России над Украиной он назвал недопустимой, так как это бы стало поражением НАТО. Тем не менее он в очередной раз заявил, что НАТО не принимает участия в украинском конфликте.