Испанский капрал погиб во время учений НАТО в Польше

Фото: pixabay

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о том, что испанский военнослужащий погиб в Польше во время учений НАТО с боевой стрельбой, сообщает Zakon.kz.

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