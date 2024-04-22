Испанский капрал погиб во время учений НАТО в Польше
Фото: pixabay
Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о том, что испанский военнослужащий погиб в Польше во время учений НАТО с боевой стрельбой, сообщает Zakon.kz.
Он выразил соболезнования его родным через социальную сеть X (бывший Twitter).
"Хочу передать искренние соболезнования родным и близким испанского капрала, погибшего сегодня в результате инцидента в Польше во время военных учений НАТО", – написал премьер.
В свою очередь испанская армия проинформировала, что мужчина умер в ходе тактических маневров с боевой стрельбой.
Quiero transmitir mi más sincero pésame a la familia y amigos del cabo español fallecido hoy en un accidente en Polonia durante unas maniobras de la OTAN.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 22, 2024
Un sentido abrazo para sus compañeros del Tabor I del Grupo de Regulares de Ceuta y a toda la familia del Ejército de… https://t.co/oRYVsYjmXx
Отметим, что в январе сообщалось о гибели солдата-срочника в Жетысуской области после трех месяцев службы.
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