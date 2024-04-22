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Испанский капрал погиб во время учений НАТО в Польше

испанский капрал погиб в Польше, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 20:41 Фото: pixabay
Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о том, что испанский военнослужащий погиб в Польше во время учений НАТО с боевой стрельбой, сообщает Zakon.kz.

Он выразил соболезнования его родным через социальную сеть X (бывший Twitter).

"Хочу передать искренние соболезнования родным и близким испанского капрала, погибшего сегодня в результате инцидента в Польше во время военных учений НАТО", – написал премьер.

В свою очередь испанская армия проинформировала, что мужчина умер в ходе тактических маневров с боевой стрельбой.

Отметим, что в январе сообщалось о гибели солдата-срочника в Жетысуской области после трех месяцев службы.

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