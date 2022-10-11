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Независимые экологи Актау усомнились в причине покраснения Каспия

Экологи Актау усомнились в причине покраснения Фото: pixabay
Экологам прислали видео жители Актау, где по водосбросному каналу прямо в Каспий сливается вода ржаво-бурого цвета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кирилл Осин, руководитель НПУ "Эко-Мангистау" считает, что причиной изменения цвета воды у берегов Актау стали вовсе не бурые водоросли.

Мне прислали видео горожане. Я в свою очередь направил его в департамент экологии области. Необходимо установить, что это за сброс и кто ответственный за это, - сказал Кирилл Осин.

По этому водосбросу вода поступает с Мангистауского атомного энергокомбината (МАЭК), но причастность к происходящему в МАЭК опровергают. На предприятии сообщают, что с ТЭЦ -1 уходит чистая вода. В качестве доказательства там предоставили соответствующее видео.

В Департаменте экологии области корреспонденту Zakon.kz сообщили, что направили специалистов для отбора проб воды.

"Специалисты уже на месте, работают", - сообщил Руслан Тукенов, руководитель Департамента экологии Мангистауской области.

Вечером 11 октября 2022 года, Руслан Тукенов, комментируя покраснение воды в Каспии, предположил, такой пугающий цвет море у берегов приобретает из-за бурых водорослей. Они придают воде такой красный оттенок.

Кирилл Александров

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