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Каспий у берегов Актау окрасился в красный цвет

красный цвет море экологи Фото: Zakon.kz
Экологи Казахстана объяснили Zakon.kz, почему вода у берега Каспийского моря окрасилась в красный цвет и отметили, что причин для беспокойства нет.

По их данным, такой пугающий цвет море у берегов приобретает из-за бурых водорослей. Они придают воде такой красный оттенок.

Никакого вреда воде и морским обитателям водоросли не наносят. Это обычное природное явление осенью и зимой.Руслан Тукенов, руководитель департамента экологии Мангистауской области

Ранее аналогичная ситуация была зафиксирована в феврале 2020 года.

красный цвет море экологи

Фото: Zakon.kz

Автор: Кирилл Александров

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