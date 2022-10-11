Каспий у берегов Актау окрасился в красный цвет

Экологи Казахстана объяснили Zakon.kz, почему вода у берега Каспийского моря окрасилась в красный цвет и отметили, что причин для беспокойства нет.

По их данным, такой пугающий цвет море у берегов приобретает из-за бурых водорослей. Они придают воде такой красный оттенок.

Никакого вреда воде и морским обитателям водоросли не наносят. Это обычное природное явление осенью и зимой. Руслан Тукенов, руководитель департамента экологии Мангистауской области

Ранее аналогичная ситуация была зафиксирована в феврале 2020 года.

Фото: Zakon.kz

Автор: Кирилл Александров