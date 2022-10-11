Каспий у берегов Актау окрасился в красный цвет
Фото: Zakon.kz
Экологи Казахстана объяснили Zakon.kz, почему вода у берега Каспийского моря окрасилась в красный цвет и отметили, что причин для беспокойства нет.
По их данным, такой пугающий цвет море у берегов приобретает из-за бурых водорослей. Они придают воде такой красный оттенок.
Никакого вреда воде и морским обитателям водоросли не наносят. Это обычное природное явление осенью и зимой.Руслан Тукенов, руководитель департамента экологии Мангистауской области
Ранее аналогичная ситуация была зафиксирована в феврале 2020 года.
Фото: Zakon.kz
Автор: Кирилл Александров
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