168 человек отравились в одном из кафе Кентау
Фото: pixabay
168 человек отравились в одном кафе в Туркестанской области в течение двух месяцев. На администрацию заведения завели дело, сообщает Zakon.kz.
Проверка из санэпидемстанции выявила огромное количество нарушений. У некоторых поваров даже не было санитарных книжек, передает КТК.
Причиной проверки стал случай, когда в минувшие субботу и воскресенье в стационары города поступили сразу 145 человек с отравлениями. Санэпидемиологи и полиция провели внеплановую проверку, после которой кафе закрыли.
Выяснилось, что у заведения отсутствует разрешение на деятельность, персонал не имеет санкнижек, отсутствуют документы о безопасности продуктов.
В августе текущего года в том же кафе уже был зафиксирован случай массового отравления. Тогда руководству выписали штраф на 700 тысяч тенге.
Всего зарегистрировано 145 человек. Из них 98 госпитализированы, 47 направлены на амбулаторное лечение. В больницы Туркестана поступил 31 отравившийся, Кентау – 67. Из них пять беременных женщин и 33 ребенка. Состояние всех на сегодняшний день средней тяжести. Пациентов, которые идут на поправку, выписываем. Зам. руководителя областного управления общественного здоровья Туркестанской области Алтын Досанова
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ