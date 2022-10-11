168 человек отравились в одном из кафе Кентау

168 человек отравились в одном кафе в Туркестанской области в течение двух месяцев. На администрацию заведения завели дело, сообщает Zakon.kz.

Проверка из санэпидемстанции выявила огромное количество нарушений. У некоторых поваров даже не было санитарных книжек, передает КТК.

Причиной проверки стал случай, когда в минувшие субботу и воскресенье в стационары города поступили сразу 145 человек с отравлениями. Санэпидемиологи и полиция провели внеплановую проверку, после которой кафе закрыли.

Выяснилось, что у заведения отсутствует разрешение на деятельность, персонал не имеет санкнижек, отсутствуют документы о безопасности продуктов.

В августе текущего года в том же кафе уже был зафиксирован случай массового отравления. Тогда руководству выписали штраф на 700 тысяч тенге.