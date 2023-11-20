Посетители кафе массово отравились угарным газом в Павлодаре

19 ноября в службу 103 поступил звонок о том, что в кафе в Восточной промзоне массово отравились люди. Медики прибыли на место уже через 8 минут, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, пострадали 5 человек.

"Двоих мужчин, 27 и 40 лет, с отравлением средней степени тяжести доставили в городскую больницу №1, двоих детей, 7 и 16 лет, – в детскую областную больницу. Еще один мужчина, 62 лет, после оказания помощи отказался от госпитализации", – сообщили медики скорой помощи.

Отмечается, что пострадавших детей с диагнозом отравление угарным газом осмотрел врач, в госпитализации они не нуждались. Оба находятся на амбулаторном лечении.

Ранее сообщалось, что двух детей госпитализировали с признаками отравления угарным газом в одном из сел Восточно-Казахстанской области. Причиной стало неисправное печное отопление.

