В НАСА заявили, что им удалось изменить траекторию астероида с помощью зонда

Космический зонд НАСА под названием DART столкнулся с астероидом и впервые в истории смог изменить траекторию его движения, сообщает Zakon.kz.

Информацией об успехе миссии во вторник 11 октября поделился глава американского космического ведомства Билл Нельсон. В НАСА ее назвали "Операцией по спасению Земли". Ее подробности управление приводит на своем сайте.

Нельсон добавил, что, согласно данным, полученным с телескопов с Земли, орбитальный виток Диморфа, который вращается вокруг более крупного астероида Дидим, сократился на 32 минуты, а также изменилось его положение относительно Дидима.

По его словам, это момент водораздела для планетарной защиты и для человечества.

Уточняется, что историческое событие произошло 27 сентября, когда зонд весом 633 кг со скоростью 6,2 км в секунду врезался в околоземный астероид класса S Диморф диаметром 160 метров, который находился на расстоянии около 11 млн км от Земли.

DART стала первой в истории миссией по изменению траектории астероида для защиты Земли от потенциально опасного столкновения. Перед проведением испытания в управлении неоднократно подчеркивали, что Диморф, входящий в астероидную систему большего астероида Дидима, не представляет для Земли никакой опасности.