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НАСА атаковал гигантский астероид с помощью космического аппарата – исследование

НАСА атаковал гигантский астероид с помощью космического аппарата, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 08:57 Фото: pixabay
Миссия NASA DART преднамеренно врезалась в астероид Диморфос в 2022 году, поскольку ученые проверяли, можно ли увести космические объекты от курса, ведущего к столкновению с нашей планетой, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, Европейское космическое агентство (ЕКА) успешно запустило миссию Hera – первую по планетарной обороне, призванную оценить, можно ли будет увести будущие астероиды от курса, ведущего к столкновению с Землей.

Зонд размером с небольшой автомобиль направляется к паре астероидов в 195 млн километров от Земли, в один из которых НАСА намеренно врезался космическим кораблем два года назад.

Это часть сотрудничества ЕКА и НАСА по разработке будущих технологий для защиты Земли от катастрофического падения астероида.

Целью эксперимента было выяснить, сможет ли столкновение космического зонда размером с торговый автомат с астероидом сдвинуть его достаточно далеко, чтобы уклониться от прямого столкновения с Землей.

Ранее ученые обнаружили карликовую планету, на 90% состоящую из воды.

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