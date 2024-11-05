Десятки могил осквернили вандалы в Жамбылской области

В Жамбылской области поймали вандалов, которые оскверняли кладбища сразу в двух районах. Они снимали металлические оградки и сдавали их на металлолом, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, двух друзей, которые "гастролировали" по районам и оскверняли могилы усопших, поймали при очередной краже. Они пытались выломать металлические ограждения на кладбище в селе Турара Рыскулова. Известно, что от рук вандалов (обоим по 34 года) пострадали десятки могил. Там, где не получалось просто снять металл, друзья ломали и пилили, не щадя другую атрибутику захоронений. Добычу злоумышленники сдавали в пункты приема металлолома.





"По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса "Покушение на преступление" и "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". В настоящее время выясняется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование продолжается". Официальный представитель ДП Жамбылской области Кундыз Бугенбаева

Отметим, что 1 марта изменились правила захоронения на кладбищах в Казахстане.