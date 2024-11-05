Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Десятки могил осквернили вандалы в Жамбылской области

вандалы осквернили кладбища в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 23:07 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области поймали вандалов, которые оскверняли кладбища сразу в двух районах. Они снимали металлические оградки и сдавали их на металлолом, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, двух друзей, которые "гастролировали" по районам и оскверняли могилы усопших, поймали при очередной краже. Они пытались выломать металлические ограждения на кладбище в селе Турара Рыскулова. Известно, что от рук вандалов (обоим по 34 года) пострадали десятки могил. Там, где не получалось просто снять металл, друзья ломали и пилили, не щадя другую атрибутику захоронений. Добычу злоумышленники сдавали в пункты приема металлолома.


"По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса "Покушение на преступление" и "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". В настоящее время выясняется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование продолжается". Официальный представитель ДП Жамбылской области Кундыз Бугенбаева

Отметим, что 1 марта изменились правила захоронения на кладбищах в Казахстане.

Читайте также

помощь спасателей
Спасатели помогли двум жителям Актюбинской области, застрявшим в грязевой ловушке
курьера осудили в Астане
Легкий заработок в интернете привел астанчанина к 10 годам тюрьмы
В Акмолинской области спасли трех человек при ДТП
Трех человек зажало в искореженном автомобиле после ДТП в Акмолинской области
Елена Беляева
Жамбылская область 2024 год Вандализм Вандализм
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы
В Алматы произошло землетрясение
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Снегопад и метели накроют Казахстан: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Выборы в США
Выборы в США: Объявлены первые результаты голосования в одном из городов
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: