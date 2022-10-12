"Реал" и "МСити" досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Накануне прошло несколько матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2022/23, по результатам которых "Реал" и "Манчестер Сити" гарантировали себе выход в следующий раунд главного европейского клубного турнира, сообщает Zakon.kz.

Действующий чемпион ЛЧ мадридский "Реал" досрочно обеспечил выход в 1/8 финала этих соревнований, сыграв вничью с донецким "Шахтером", – 1:1. Королевский клуб набрал 10 очков, что позволило им гарантировать как минимум 2-е место в подгруппе.

Тем самым "сливочные" 12-й раз в своей истории пробились в плей-офф за два тура до конца группового этапа, что является рекордом ЛЧ. По 10 раз таких успехов добивались "Бавария" и "Барселона".

Английский "МанСити" на выезде разошелся миром с "Копенгагеном" из Дании – 0:0. Вследствие чего "горожане", как и мадридцы, пополнили свой багаж 10 баллами в группе G и гарантировали себе путевку в плей-офф ЛЧ.

Остальные результаты первого игрового дня 4-го тура Лиги чемпионов:

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